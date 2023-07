Catania, Chiricò boom: ecco come ha già spinto i rossazzurri al comando della C

Un mattone dopo l'altro, inizia a comporsi quello che sarà il Catania 2023-24. In ogni reparto, sono già diversi i profili importanti arrivati in rossazzurro dal mercato. Tra questi, senza dubbio quello più rilevante è stato l'arrivo di Cosimo Chiricò, ala offensiva ex Crotone specialista delle promozioni. Un vero e proprio colpo per la categoria che, in attesa di vedere in campo, ha già contributo alla crescita del club anche sotto l'aspetto dei social.