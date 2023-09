Catania, Chiricò: “Contro il Crotone ci è mancato solo il gol”

A fine partita l'esterno offensivo Mino Chiricò ha spiegato cosa non ha funzionato stasera nel match dek suo Catania contro il Crotone: “Cosa non ha funzionato? Ci è mancato solo il gol, abbiamo fatto cose che in pochi si aspettavano, dopo un mese e mezzo di lavoro in ritiro. Contro una squadra forte e ben messa in campo, abbiamo fatto una grande partita. Già dal riscaldamento si sentiva il calore della gente, eravamo pronti ed era veramente bello. Il legno? Sfortuna, magari la prossima entra. Dobbiamo andare avanti con serenità, viste le giocate di oggi: noi comunque punteremo in alto, anche se troveremo squadre organizzate e sarà dura. Dobbiamo migliorare ma mantenere lo stesso spirito di oggi”.