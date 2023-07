Catania, Chiricò macchina da gol ma c’è una cosa da migliorare

Catania, il ruolo designato per Chiricò — Specialista nelle promozioni in Serie B, Cosimo Chiricò è un profilo che scalda la piazza etnea, già ansiosa di vedere all'opera il calciatore ex Foggia. Non solo per la grande esperienza, ma anche per i numeri raccolti nella scorsa stagione al Crotone. Quella in Calabria, è stata la migliore annata in carriera per Chiricò dal punto di vista realizzativo, con 14 gol e 12 assist raccolti in 37 presenze. Ma quale sarà il ruolo di Chiricò nel Catania di Tabbiani? Esterno offensivo dalle grandi doti tecniche, il ruolo naturale di Chiricò è quello di ala destra ma, all'occorrenza, il calciatore classe 1991 può anche giocare sulla corsia di sinistra o da trequartista.

In Sicilia però, con ogni probabilità svolgerà un compito leggermente diverso rispetto a quello fatto di recente a Crotone. In quest'ultima esperienza infatti, Chiricò ha giocato in un 4-2-3-1 a trazione anteriore. Con Lamberto Zauli in panchina, "Mino" ha ricoperto il ruolo di ala destra nel tridente composto il più delle volte da D'Ursi e Tribuzzi. I tre, alle spalle dell'unica punta Guido Gomez, hanno svolto un campionato di grande livello, senza però centrare l'obiettivo promozione. A Catania invece, Cosimo Chiricò giocherà prevalentemente ancora da ala di destra, il suo ruolo naturale, ma in uno schema differente rispetto al recente passato: il 4-3-3. Dunque, è facile ipotizzare che saranno ridotti i compiti "difensivi" dell'esterno appena arrivato in Sicilia, che potrebbe trovare ulteriore slancio da uno schema tattico prettamente offensivo.

Da Chiricò a Di Carmine: prende forma il nuovo Catania — Nelle idee del Catania, l'esterno pugliese classe 1991 sarà il diamante di un tridente offensivo molto pesante. Se per la conferma di Marco Chiarella sembra la chiusura sembra a un passo, la dirigenza etnea punta con forza Samuel Di Carmine. Come raccolto da Itasportpress, è lui l'attaccante su cui i rossazzurri vorrebbero puntare per la prossima stagione. A completare il tridente offensivo, c'è anche l'idea Soufiane Bidaoui, ala ex Ascoli e di proprietà del Frosinone. Il tutto, senza dimenticare l'idea Milos Bocic, attaccante serbo classe 2000 capace di giocare sia da esterno che da prima punta. Partendo dall'acquisto di Cosimo Chiricò, prende dunque forma il nuovo Catania.