Catania, Chiricò non solo gol: quella specialità che fa sognare Tabbiani

Lo "specialista delle promozioni", ottenne il primo successo nella stagione 2011-12, quando vinse i playoff con la Virtus Lanciano. All'epoca un talento dalle grandi speranze, Chiricò realizzò 3 gol in 33 presenze. Dopo le parentesi di Lecce e Latina, l'esterno pugliese vinse per la seconda volta la Lega Pro con la maglia dell'Ascoli nel 2015, con Petrone in panchina. Anche in quel caso per lui un ruolo da protagonista, senza però trovare spesso la via del gol: 3 reti e 1 assist in 25 presenze. Numeri molto simili nel 2017, anno del terzo successo in carriera per Cosimo Chiricò, questa volta ottenuto con la maglia del Foggia. Con i rossoneri l'ennesima stagione importante, conclusa con 3 gol e 5 assist in 35 presenze. Infine, l'ultima promozione conquistata in carriera da Chiricò risale al 2020, quando raggiunse il primato con la maglia del Monza, al tempo allenato da Christian Brocchi. Con i brianzoli, il calciatore oggi al Catania riuscì a trovare il gol con maggiore continuità, realizzando complessivamente 6 reti e l'ulteriore conferma di essere uno dei pilastri della categoria. Da quel momento, numeri in continua ascesa per Cosimo Chiricò. In particolar modo, è con la maglia del Padova (dal 2020 al 2022) che trova sempre più spesso la via del gol.