Catania, Chiricò si esalta contro la Juve Stabia: la statistica

Ripartire e tornare ai tre punti. Questa la missione per il Catania di Luca Tabbiani che, a Castellamare di Stabia, domenica 15 ottobre sfiderà la capolista di turno: la Juve Stabia di Guido Pagliuca, momentaneamente a 15 punti dopo sette giornate del girone C di Serie C. A caccia del riscatto dopo il deludente pareggio del "Massimino" contro il Latina, il Catania - al "Romeo Menti" - potrà contare su un fattore di questo inizio di stagione: Cosimo Chiricò. Non solo per le giocate, i gol e l'importanza che il fantasista brindisino ha nella squadra di Tabbiani , ma anche per una particolare statistica che lega l'ex Crotone e Padova alla Juve Stabia.

Chiricò, i numeri di Chiricò contro la Juve Stabia

Nella carriera di Cosimo Chiricò, la Juve Stabia è una delle vittime preferite. Dopo il Renate infatti, è proprio la squadra delle "Vespe" la squadra avversaria a cui il calciatore ex Crotone ha segnato più volte in carriera. In sei gare disputate in carriera contro la Juve Stabia, per Chiricò ben quattro reti e due assist. Numeri chiaramente importanti, che avvicinano con speranza il Catania all'appuntamento del "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia contro la capolista del girone C di Serie C.