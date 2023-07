Catania, Chiricò: “Sognavo di venire qui e adesso dobbiamo vincere”

Prime parole dell'esterno offensivo del Catania, Cosimo Chiricò che ha parlato ai canali ufficiali: "Sono contento di essere qui, è un sogno che si avvera. Sui social ho visto tantissimo entusiasmo e sono venuto qua per dare una mano alla squadra e spero con tutto il cuore di fare qualcosa di importante per il Catania. Mie caratteristiche? Io salto l’uomo, faccio gol e fornisco assist. Spero di fare meglio dell’anno scorso a Crotone. Quattro promozioni in Lega Pro sono un dato personale importante e spero di fare ancora meglio quest’anno a Catania. Ho ammirato la professionalità della società forte e seria e come questa ce ne sono poche in giro. Devo ricambiare la fiducia che mi è stata data. La maglia che sceglierò è la 32. Adesso dobbiamo vincere"