Catania, chiusa trattativa: Mazzotta e Zammarini sono rossazzurri

Le cartoline postate sui social dai luoghi di villeggiatura sono ormai quelle di fine vacanza con la famiglia per molti calciatori del Catania. Quasi tutti sono già in città, per le visite mediche. La macchina organizzativa è in moto, al Catania è scattato il conto alla rovescia per incamminarsi nella nuova stagione. La campanella suonerà domenica, naturalmente a Zafferana Etnea, per il raduno che potrebbe prolungarsi anche fino al termine del mese di agosto allo stadio “Franco Lagona” visto che nel frattempo i lavori del Massimino e del Cibalino saranno quasi finiti. All’appello per il ritrovo a Catania risponderanno anche i calciatori Antonio Mazzotta (33) e Roberto Zammarini (27). Il terzino sinistro, secondo quanto appreso da Itasportpress firmerà nelle prossime ore il contratto per una sola stagione, invece per il centrocampista ex Pordenone sottoscriverà un biennale. Sistemati gli ultimi dettagli i due calciatori si sottoporranno alle visite mediche per unirsi ai compagni che hanno già messo nero su bianco. Per il centrocampo domani sarà ufficializzato anche Michele Rocca.