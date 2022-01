Catania, chiuso mercato con zero colpi e monte ingaggi rimasto pesante

Il Catania ha chiuso con nessuna operazione l'ultimo giorno di calciomercato

Il Catania ha chiuso il mercato invernale con due arrivi: il difensore Filippo Lorenzini e il centrocampista Pier Luigi Simonetti e tre partenze: il difensore Luca Calapai al Crotone, il centrocampista Luis Alberto Maldonado al Catanzaro e l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli (risoluzione consensuale). Nell’ultimo giorno di calciomercato al Catania hanno detto no diversi calciatori non convinti del progetto di rilancio del club dopo la vendita all’asta del titolo sportivo. Tra quelli che erano nel mirino di Pellegrino i calciatori: Ingegneri del Modena, Volta della Triestina, Celic del Messina e Silipo del Palermo. Saltata la cessione per abbassare il monte ingaggi di Pinto, Zanchi e Piccolo. La loro partenza avrebbe garantito la sostenibilità economica del club in previsione di un cambio di proprietà a metà febbraio.