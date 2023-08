Catania, ciao Zafferana si riprende a Ragalna

La squadra rossazzurra tornerà in campo mercoledì prossimo nella struttura di Ragalna

Si è concluso con il terzo allenamento congiunto stagionale, ieri, il ritiro pre-campionato del Catania. Nell’ultima settimana di lavoro al “Lagona”, da lunedì a venerdì, i rossazzurri hanno svolto lavoro atletico ed esercitazioni tattiche nelle fasi di possesso palla e non possesso, mirate all’incremento graduale dell’intensità in vista del primo impegno ufficiale, in programma il 3 settembre al “‘Massimino”. Mister Tabbiani ha diretto fin qui 32 sedute (tredici doppie, tre test da 90’). Mercoledì pomeriggio, al “Carone” di Ragalna, la ripresa della preparazione.