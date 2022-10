Catania-Città di Sant’Agata: cambia l’orario d’inizio della gara

Arriva con una nota pubblicata anche sui canali social ufficiali del Catania la conferma dell'orario deciso per la sfida di domenica contro Città di Sant'Agata . Come è possibile leggere su profilo Facebook del club etneo, ecco la decisione: la sfida si terrà alle ore 15 del prossimo 30 ottobre.

NOTA - "Catania-Città di Sant’Agata, fischio d’inizio alle ore 15.00. A ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Catania-Città di Sant’Agata, in programma domenica 30 ottobre, alle ore 15.00. Catania SSD conferma la validità dei biglietti già emessi con l’indicazione dell’orario previsto in precedenza".

Nel prossimo appuntamento di campionato, la squadra di mister Ferraro cercherà un'altra vittoria per mantenere l'incredibile ruolino di marcia che la vede protagonista di ben 8 vittorie in altrettante gare disputate con 24 punti conquistati e ben 5 di vantaggio sulla seconda in classifica, il Lamezia Terme.