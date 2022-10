Catania-Città di Sant’Agata, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sfida del campionato di Serie D.

Catania-Città di Sant'Agata si gioca oggi, domenica 30 ottobre 2022 al Massimino per la nona giornata del campionato di Serie D. Grande voglia per i padroni di casa di trovare l'ennesimo successo della stagione e la spinta in più arriverà anche dalla presenza del presidente Pelligra, in queste ore ancora più vicino alla squadra.

Catania-Città di Sant'Agata, le ultime — Catania reduce da otto vittorie in altrettante partite di Serie D e dunque con un bottino di 24 punti all'attivo che vale il primo posto in classifica. Città di Sant'Agata a quota 12 ma con mister Vanzetto che proverà a sfruttare il grande entusiasmo del giocare contro una big in uno stadio come il Massimino. Ferraro, invece, per gli etnei, ha subito chiarito che non bisogna pensare a fare record ma a vincere le gare e soprattutto di voler fare bella figura davanti al presidente Pelligra. Tra i convocati rossazzurri torna il portiere Bethers che era stato sostituito da Groaz nel turno precedente.

Probabili formazioni e dove vedere — Catania-Città di Sant'Agata si giocherà, come anticipato, questo pomeriggio di domenica 30 ottobre 2022 allo Stadio 'Massimino' di Catania. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00.

Il match di Serie D tra le due squadre sarà visibile in diretta TV e in chiaro, per i residenti in Sicilia, su Telecolor, emittente che ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le gare degli etnei.

La sfida sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Telecolor. Sarà possibile acquistare il singolo evento o sottoscrivere un abbonamento annuale.

Di seguito le probabili formazioni:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Palermo, Rizzo, Vitale; Sarno, Sarao, Forchignone.

CITTA' SANT'AGATA (5-3-2): Curtosi; Demoleon, Brunetti, D'Aleo, Squillace, Casella; Calafiore, Monteiro, Morleo; Vitale, Maesano.