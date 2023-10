Catania, club a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

Dal palco di Radicepura, a Giarre, è giunto ieri un annuncio di straordinaria importanza: l’evento “Doniamoci, Fundraising Dinner 2023”, a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, si è concluso con una raccolta di 104.800 euro. La splendida serata, passando dalle eccellenze musicali ai sapori della nostra terra, è stata vissuta anche dalla dirigenza del Catania FC, tra gli sponsor della manifestazione: “Ci tenevo particolarmente a partecipare - spiega il Presidente Rosario Pelligra - ed era opportuno che io, Vincenzo Grella e Luca Carra, con Ciccio Lodi, posticipassimo un impegno importante pur di esserci. Vorrei ringraziare Claudio Miceli per l’invito e per l’occasione di sposare una causa tanto significativa: la ricerca scientifica è semplicemente fondamentale. Iniziative di questo calibro mettono in evidenza la Sicilia in un contesto nazionale e internazionale, congratulazioni agli organizzatori”.