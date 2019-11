Catania, club si costituirà parte civile nei confronti degli autori dell’aggressione a Lo Monaco

La Polizia di Catania oggi ha confermato in conferenza stampa l’avvenuto arresto dell’autore dell’aggressione all’ad del Catania Pietro Lo Monaco. Si tratta di un tifoso della Curva Sud già noto alle forze dell’ordine. Il Catania Calcio ha pubblicato in merito un comunicato. Congratulandosi con le Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione illustrata oggi in conferenza stampa ed in particolare con la Questura di Catania per il sollecito e proficuo intervento a seguito dell’episodio di violenza ai danni dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco, il Calcio Catania evidenzia che in sede processuale si costituirà parte civile nei confronti degli autori dei reati configurati, che hanno causato danni fisici e morali al dirigente ed arrecato gravissimo nocumento all’immagine della società e della squadra. Auspichiamo che anche il Comune di Catania si determini a costituirsi parte civile, a tutela dell’immagine dell’intera città.