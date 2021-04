Catania, colombe battono falchi: la Sigi ha ripreso dialogo con Tacopina

Segnali confortanti per il futuro del Calcio Catania

Dopo la pioggia esce sempre il sole. Citazione che si può accostare stasera alla trattativa per la cessione del Calcio Catania a Joe Tacopina che ieri si era arenata. Non è ancora uscito l'arcobaleno ma tra le Sigi e il tycoon newyorkese dopo il botta e risposta di ieri a colpi di comunicati, secondo quanto appreso da Itasportpress, è ripreso il dialogo questo pomeriggio. Le colombe della Sigi hanno preso il sopravvento sui falchi quest'ultimi non d'accordo sull'operazione Tacopina. Un piccione viaggiatore ha portato un messaggio a New York all'avvocato americano che ha accolto bene l'apertura della società proprietaria del club etneo. Una notizia importante per tutti i tifosi catanesi visto che la strategia complessiva di Tacopina è volta al ripristino di una situazione economica e finanziaria adeguata al raggiungimento degli obiettivi. La Sigi ieri, forse provocatoriamente, nel comunicato aveva aperto a nuovi imprenditori ma i tempi stretti e l'assenza di investitori all'orizzonte, hanno fatto propendere per una nuova apertura a Tacopina con l'obiettivo di trovare l'intesa in tempi brevi e stilare un nuovo contratto e successivamente addivenire al tanto sospirato closing. E' una corsa contro il tempo ma se si vuole salvare il Calcio Catania tutti gli attori della trattativa devono fare un passo indietro. Per il bene di Catania e del Catania.