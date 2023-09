Catania, colpi finali di mercato: Deli per un anno, Silvestri firmato alle 18.59

Il Catania avrà più qualità in mezzo al campo con l'arrivo della mezzala Francesco Deli. Il calciatore classe 1994, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ha sottoscritto un contratto annuale con il club rossazzurro e verrà ufficializzato nelle prossime ore. Ex Pordenone attualmente svincolato Deli ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti in organico visto che vede meglio la porta e abbina quantità a qualità. Si tratta di un valido calciatore che ha raggiunto l'intesa col Catania nell'ultima giornata di calciomercato. E sempre poco prima della chiusura del mercato, Laneri ha preso dal Modena il difensore Tommaso Silvestri che torna in maglia rossazzurra e assicura fisicità anche se non ha le qualità di Quaini con i piedi. Operazione chiusa esattamente alle 18.59 e dunque poco prima dell'inizio della partita del Catania al Massimino con il Crotone.