Catania, comitato ritira manifestazione di interesse ma farà offerta ufficiale

Nuovo capitolo della telenovela che vede contrapposti la Finaria e il Comitato che vuole acquisire il club di via Magenta. Questo il comunicato stampa appena arrivato in redazione che pubblichiamo integralmente. Il Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio, considerato il protrarsi dell’attesa della risposta di Finaria spa alla manifestazione d’ interesse inviata e alla luce del cambio di studio legale da quello dell’avvocato Fulvio Castelli a quello dell’avvocato Giuseppe Augello; con l’intento di dare un nuovo impulso all’interlocuzione, ha comunicato al Catania Calcio Spa di aver ritirato la manifestazione d’interesse inviata in data 10 aprile 2020. Considerati i termini perentori di scadenza, per un’adeguata pianificazione aziendale e sportiva, Il comitato rende nota la decisione di costituire, entro la prossima settimana, una società SPA adeguatamente patrimonializzata, che invierà un’offerta ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria Spa. Decisioni queste che, ancora una volta, rientrano nella volontà del Comitato di salvare la matricola e la storia del Calcio Catania. Questo il comunicato stampa di Futura Production.