Catania, Comune avvia l’iter per l’iscrizione in Serie D

Spiragli di luce in vista della nuova realtà calcistica

Passi avanti per il futuro del nuovo Catania. L'amministrazione comunale etnea, a pochi giorni dal fallimento del club, ha avviato l'iter per iscrivere una squadra di calcio che rappresenti la città nel prossimo campionato di Serie D. La giunta comunale di Catania, presieduta da Roberto Bonaccorsi, ha deliberato l'espletamento di tutti gli adempimenti - inclusa una procedura esplorativa per acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive candidabili - per l'iscrizione della squadra di calcio della città al campionato di Serie D per la stagione 2022/2023. A renderlo noto è proprio l’amministrazione comunale. La delibera arriva quattro giorni dopo la decisione della Figc di revocare l'affiliazione alla Calcio Catania Spa, con svincolo del parco tesserati, dopo la conclusione dell'esercizio provvisorio deciso dal Tribunale nell'ambito del fallimento della società dichiarato il 22 dicembre del 2021. La mossa di oggi è un passo avanti per il nuovo Catania ma ancora la strada è lunga.