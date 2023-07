Catania, con 2 milioni puoi permetterti Chiricò ma occhio a quella fideiussione

A Catania entusiasmo e ambizione spesso vanno a braccetto . Il tifoso rossazzurro continua a chiedersi nei bar e nei luoghi di ritrovo, a quanto ammonta l'investimento della proprietà per costruire una squadra forte che possa vincere il campionato. Non ci sono più dubbi sul fatto che il budget fissato dal presidente Rosario Pelligra, solo per il monte ingaggi di calciatori e staff tecnico (tutti quelli che hanno un contratto federale) sia di 2 milioni di euro netti. Bastanti? Un sussurro, non una certezza ma con questa cifra si può fare una squadra forte e acquistare persino Cosimo Chiricò che ha uno stipendio alto .

CHIRICO' Con 2 milioni netti, il Catania potrebbe destinare per i calciatori circa un milione e ottocentomila euro così suddivisi: 180 mila euro netti per gli stipendi di sei calciatori under (media 30 mila netti a calciatore) e 90 mila euro di media di ingaggio per i 18 calciatori over o comunque quelli più importanti per un totale di 1.620 mila euro. Chiaro che non tutti guadagnerebbero questa cifra e dunque quanto Chiricò pertanto ci sarebbe spazio per l’ingaggio del bomber. La disparità di stipendio però potrebbe minare l’equilibrio dello spogliatoio ma se il top player fa gol come Iammello nessuno alzerà la voce nel tempio sacro della squadra.