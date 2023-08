Catania, con Lorenzini squalificato club dà priorità alla difesa. 5 nel mirino 

Ventisei giorni all’inizio del campionato e venticinque alla fine del mercato previsto per venerdì 1 settembre alle ore 20. La dirigenza del Catania deve fare i conti con la sua esigua lista di calciatori contrattualizzati, un gruppo da rimpinguare velocemente con importanti innesti per far sì che la squadra di Luca Tabbiani possa essere competitiva in un girone C da paura.