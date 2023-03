Catania, Ferraro: “Cammino fantastico. In D nessuno è riuscito a fare come noi”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore

Redazione ITASportPress

Il Catania di Ferraro domenica ha a disposizione il primo match ball della stagione. La prima possibilità di chiudere un cammino incredibile, che porterebbe i rossazzurri tra i professionisti con addirittura 6 giornate di anticipo. Proprio per questo la conferenza stampa tenuta quest'oggi dal tecnico Giovanni Ferraro assume un sapore diverso.

“Domenica sarà il completamento di un percorso partito lo scorso 4 agosto. Poter vincere il campionato già domenica ci rende orgogliosi. È stato fatto un lavoro di grande importanza. Domenica il nostro pubblico ci sosterrà per la rinascita del Catania”. L’appuntamento per la possibile festa di tutti i tifosi catanesi sarà per domenica alle 14.30 per la partita contro il Canicattì.

Una stagione trionfale quella del club siciliano, seppur non sia partita nel migliore dei modi. "Dopo la sconfitta iniziale a San Cataldo ho capito che la mentalità del Catania deve essere quella di una squadra vincente. In Serie D nessuno è riuscito a fare come noi. Ci sono tante squadre che hanno iniziato prima la preparazione. Qualcuno pensava che partendo in ritardo potessimo avere qualche difficoltà, ma i risultati hanno parlato chiaro”.

Un ringraziamento anche al presidente e a chi ha lavorato dietro le quinte per creare un gruppo così solido. "Voglio condividere questo momento con tutto lo staff, il direttore Laneri, Grella e il presidente Pelligra perché è stato fatto un lavoro incredibile. Mettere insieme così tante persone in poco tempo non è stato semplice. Molti pensavano che venire a Catania in Serie D sarebbe stato una passeggiata ma se siamo qui è frutto di un grande lavoro. Per quanto riguarda il record di punti noi puntiamo sempre a fare il massimo. Il Catania non deve mai abbassare le sue aspettative, soprattutto chi ha giocato in campionati professionistici. Il lavoro è stato straordinario. Coi ragazzi ci siamo guardati negli occhi. Tanti giocatori hanno fatto degli allenamenti con grande intensità. La vera domenica del Catania è in allenamento".

Infine un giudizio personale sul lavoro svolto. “Che voto mi darei? Un bel 7, un voto giusto, una via di mezzo. Un 7 che può diventare un 9 o un 10. Io queste ore sto ripercorrendo la mia carriera. Quattro anni fa allenavo in Eccellenza nella squadra del mio paese. Oggi sono a Catania e per me è un sogno. A me piace il campo, per me la gioia sta lì. Questa vittoria me la porto per tutta la vita e la dedico a chi mi è stato vicino come mia figlia Caterina.”