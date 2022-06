Catania, conferenza stampa lunedì mattina con Pelligra e Scibilia

E' stata confermata per la prossima settimana la conferenza stampa di presentazione del nuovo proprietario del Catania Ross Pelligra. Si terrà lunedì alle ore 11.30 nel salone del Palazzo degli Elefanti e saranno presenti lo charmain della Pelligra Group, Ross Pelligra accompagnato dall'advisor Dante Scibilia. Pare che non mancheranno all'appuntamento catanese anche i collaboratori di Pelligra, gli ex calciatori Mark Bresciano e Vincent Grella. Istituzioni catanesi a fare gli onori di casa con in testa il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo Sport Sergio Parisi. Sta per cominciare un futuro nuovo per Catania che riavrà una società solida che vuole portare il club in Serie A prima possibile. L'imprenditore australiano ha manifestato l'intenzione di rilanciare Catania, e lunedì presenterà un piano pluriennale, promettendo di investire cifre importanti per portare il club ai massimi livelli del calcio nazionale.