Catania, confermato Baldini che ha firmato un biennale

Il tecnico che ha fatto bene durante i suoi tre mesi a Catania adesso dovrà dimostrare le sue qualità ma da inizio stagione

Se in Serie A c'è stato un valzer di panchine senza precedenti che ha riguardato anche molti club di Serie B e C, il Catania ha deciso di andare avanti all'insegna della continuità. La società etnea ha ufficializzato la conferma per i prossimi due anni del tecnico Francesco Baldini arrivato alle pendici dell'Etna a marzo scorso quando ha preso il posto dell'esonerato Peppe Raffaele. Baldini è salito in corsa a fine stagione ed è stato quasi perfetto in campionato mentre ha fallito l'esame playoff visto che il suo Catania è stato eliminato a sorpresa dal Foggia che ha violato il Massimino.

COMUNICATO - Questo il comunicato del Catania: Il Calcio Catania rende noto di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Francesco Baldini, già apprezzato alla guida dei rossazzurri nella parte conclusiva della stagione 2020/21. L'amministratore unico Nico Le Mura spiega: "La conferma di Francesco Baldini, preceduta dal lavoro e dalla fondamentale indicazione del direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino, è ampiamente meritata. Le indubbie qualità professionali e morali del nostro allenatore sono ancor più preziose, oggi, perché rappresentano la continuità e quindi le certezze pur nel contesto di un rinnovamento in corso. Con mister Baldini abbiamo sempre mantenuto un rapporto cordiale e schietto, andiamo avanti insieme con la massima convinzione. A lui, i migliori auguri di buon lavoro". L'allenatore toscano, che ha sottoscritto oggi un contratto biennale, esprime la sua soddisfazione per l'intesa raggiunta: "Affronto questa nuova avventura con un entusiasmo immutato rispetto a quel giorno di marzo in cui strinsi la mano per la prima volta a Nico Le Mura e Maurizio Pellegrino, a Torre del Grifo. Ringrazio i dirigenti e tutta la società per la fiducia che mi viene concessa e per la serietà dimostrata: il progetto basato sulla continuità mi è stato prospettato con chiarezza e senso di responsabilità. Abbiamo dovuto pazientare qualche giorno in più, per mettere nero su bianco, ma ho atteso volentieri e con l'idea fissa del rientro a Catania, perché c'è sempre stata piena convergenza sul piano programmatico e perché Catania è naturalmente una prima scelta. Sarà bellissimo vivere l'emozione della prima gara al "Massimino" con i nostri tifosi".