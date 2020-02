Catania, conti ai raggi X per pagare gli stipendi. Ecco quanti soldi mancano per evitare guai

E’ un fine settimana da brividi per il Catania che tra indagini condotte dalla Gdf a Torre del Grifo e scadenze varie da onorare, vive una fase turbolenta, forse una delle più complicate della propria storia. Se il tecnico Cristiano Lucarelli deve pensare alla Reggina, prossima avversaria al Massimino dei rossazzurri, a Torre del Grifo i dirigenti fanno i conti al centesimo per il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2019 ai calciatori e di tutte le imposte dovute (Irpef, Inps etc.). Scadenza il 16 febbraio ma essendo domenica c’è un giorno in più.

Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, alla società etnea per onorare le scadenze e non prendere di conseguenza punti di penalizzazione servono circa 100 mila euro. Adesso sarà corsa contro il tempo per recuperare questi soldi che potrebbero transitare nelle casse del Calcio Catania attraverso una sponsorizzazione oppure una rimessa personale di un socio. Da rilevare che il Catania lo scorso 16 dicembre ha fatto fronte al pagamento di 800 mila euro per gli stipendi dei tesserati, scongiurando penalizzazioni in classifica per inadempienze amministrative.

Ecco la situazione ai raggi X, secondo quanto rilevato da Itasportpress.

FEBBRAIO – La Lega Pro al Calcio Catania ha dato circa 400 mila euro. Una parte di questi introiti sono dovuti alla campagna trasferimenti operata dall’ex ad Pietro Lo Monaco a gennaio. Si tratta del 70% del saldo attivo pari a circa 250 mila euro. A questi soldi vanno aggiunti altri 120 mila euro di contributi federali più circa 30 mila euro di introiti della quota diritti tv, Legge Melandri. Ma questi 400 mila euro non bastano per pagare tutto il rateo del secondo trimestre visto che ne servono circa 500 mila euro per pagare stipendi e adempimenti vari. Va precisato inoltre che il Catania ha già pagato a diversi calciatori gli stipendi di novembre e dicembre mentre altri soggetti hanno rinunciato agli emolumenti, fra gli altri l’ex attaccante Matteo Di Piazza passato al Catanzaro e l’ex ad. Pietro Lo Monaco.

MARZO – Se il Catania supererà l’ostacolo febbraio poi dovrà guardare con attenzione alla scadenza di metà marzo. Di positivo, secondo quanto appreso da Itasportpress, c’è che il monte ingaggi si è abbassato dopo le cessioni a gennaio di calciatori con stipendi elevati. Questo alleggerisce e di molto il rateo da pagare a marzo, ma la Lega Pro però trasferirà solo 200 mila euro al Calcio Catania che a sua volta però pagherà meno in termini di stipendi ai calciatori relativamente ai mesi di gennaio e febbraio visto che i vari Lodi, Sarno, Di Piazza non sono più a libro paga. Con il ritorno dei tifosi allo stadio cresceranno anche gli introiti da botteghino. Poi dovrà essere Finaria a tirare fuori i soldi per non far sparire dal calcio il club dell’Elefante.

