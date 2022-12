Catania, continua la marcia record: Rapisarda piega il Real Aversa in 10

Dodici vittorie in 15 giornate, tre pareggi e zero sconfitte. Trentuno gol fatti e sette subiti. Chi vuole ancora criticare il Catania di Ferraro faccia un passo indietro visto che l'undici rossazzurro anche oggi ha spiegato le ali verso la Serie C. La squadra etnea ha battuto il Real Aversa per 1-0 anellando l'ottava vittoria consecutiva in casa davanti a più di 14 mila spettatori. Si è trattato del terzo successo di fila al Cibali con clean sheet. Vittoria di corto muso, ma contano i tre punti. Gli ospiti dal 41' in 10 uomini per il rosso a Nespoli, dopo un primo tempo di contenimento chiuso sullo 0-0 anche per demeriti dei padroni di casa, sono andati sotto in avvio della ripresa. Ci ha pensato Rapisarda a sbloccare il match al minuto 59' con una zampata sotto porta. Il Catania dopo il vantaggio ha provato a fare anche il secondo ma gli avversari hanno saputo resistere facendosi qualche volta anche pericolosi. Il Catania ringrazia e fa altri tre passi verso la Serie C.