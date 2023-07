Catania, contratto professionistico per Klavs Bethers

Primo contratto professionistico per Klāvs Bethers. Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klāvs Bethers, nato ad Aizpute il 24 dicembre 2003. Il nazionale lettone under 21, che indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico. Nell’annata appena conclusa, il giovane estremo difensore ha sommato 34 presenze, mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni.