Catania, contro il Bisceglie si gioca al Nobile di Lentini

Arrivano novità in merito alla sfida del Catania contro il Bisceglie prevista per mercoledì 2 dicembre 2020. A comunicarle è la stessa società etnea con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito e sui canali social. La gara verrà disputata a Nobile di Lentini e non allo stadio Massimino.

La Lega, preso atto che il 2 dicembre 2020 è prevista la disputa della gara Catania-Bisceglie, programmata allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania e preso atto che la società Calcio Catania S.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini la gara in oggetto.

Considerato che

– la società Calcio Catania S.p.A. in data 26 novembre 2020 ha presentato istanza in deroga per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per il prosieguo della stagione sportiva 2020/2021, in luogo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021, corredata dei documenti necessari;

– i tempi ristretti non consentono il formale accoglimento dell’istanza in deroga e verificato il nulla osta all’utilizzabilità dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per la gara in oggetto;

la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara Catania-Bisceglie in programma Mercoledì 2 Dicembre 2020 con inizio alle ore 15.00 si disputi presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

Questo quanto si legge nella nota.