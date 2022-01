Catania, contro il Catanzaro 1′ di silenzio e lutto al braccio per Gianni Di Marzio

L'ex allenatore del Catania sarà ricordato domani al Massimino

In occasione della gara con il Catanzaro, in programma domani alle 17.30 allo stadio "Angelo Massimino", la Lega Italiana Calcio Professionistico ha concesso l'autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio e ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria di Gianni Di Marzio, grande protagonista della storia del Catania.