Catania, contro il Foggia con tanti assenti. Due turni di squalifica a Russotto

Baldini dovrà fare di necessità virtù contro la squadra di Zeman

Redazione ITASportPress

In vista del match contro il Foggia, il tecnico del Catania Francesco Baldini perde pezzi. Oltre agli infortunati di lungo corso, a Greco out ieri sera contro la Vibonese e Luca Moro impegnato con l'Under 20 azzurra, ecco oggi la batosta del giudice sportivo.Tra i calciatori squalificati anche i rossazzurri Andrea Russotto, per due giornate, e Claiton dos Santos Machado, per un turno. Ammonizione con diffida per Juan Cruz Monteagudo (quarta infrazione).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSSOTTO ANDREA (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania; 3. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Capitano della squadra avversaria in quanto, a fine gara, avvicinandosi ai giocatori della Vibonese ma fermato dai suoi compagni e dai suoi dirigenti, proferiva ripetutamente nei confronti del predetto calciatore un epiteto ingiurioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CLAITON DOS SANTOS (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.).

Prospetto disciplinare aggiornato

Squalificato per due turni: Russotto.

Squalificati per un turno: Claiton, Zanchi.

Diffidati: Biondi, Monteagudo.