Catania, contro il Paternò non superata la prova del 9

L’allenamento congiunto di ieri contro il Paternò sarà analizzato meglio dal tecnico del Catania, Luca Tabbiani in queste ore. Uno 0-0 che è risultato da partita vera e non da amichevole di agosto. Meno luci rispetto ai test con Misterbianco e Calatabiano a Zafferana e più ombre per i rossazurri che si preparano ad affrontare il campionato di Serie C con ambizioni e tante speranze di vincerlo. Il Catania ha condotto la partita come giusto che sia, ma è mancata la brillantezza e la creatività specie in fase realizzativa.