Catania, contro il Paternò si giocherà in campo neutro: il motivo

Infatti, per la trasferta di domenica, gli etnei non giocheranno in casa dei rivali, bensì in campo neutro. Lo stadio del Paternò è stato squalificato per un turno a causa dei fatti che hanno coinvolto la tifoseria locale, colpevole di aver lanciato una bottiglia d'acqua e di aver colpito un calciatore del Licata nel match del turno precedente.