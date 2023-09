Catania, contro il Picerno sei obbligato a vincere

Ci risiamo. Il Catania torna a giocare al Massimino e dopo essere partito male 15 giorni fa, sotto l’aspetto del risultato e non della prestazione contro il Crotone, oggi contro il Picerno è obbligato a vincere. E su questo non c’è neanche il minimo dubbio. Lo sa Tabbiani, lo sa la squadra lo sanno anche i dirigenti. Il mister teme le insidie del match contro il Picerno ma non nasconde che oggi per il Catania è partita da 1 fisso. “In questo campionato tutte le gare sono difficili. C'è molto equilibrio, ma in generale nello sport vincere è sempre complicato. Noi abbiamo la necessità di fare risultato sapendo delle difficoltà. Affrontiamo una squadra che gioca bene, che ha un grande allenatore che stimo molto. Hanno fatto un bel percorso e sono riusciti a mantenere più elementi rispetto allo scorso anno, hanno una buona ossatura” ha detto Tabbiani in conferenza stampa.

La partenza sbagliata mette pressione ai rossazzurri che sanno che stavolta non bisogna trovare alibi. Sfortuna, errori individuali, scelte sbagliate o infortuni oggi non contano niente. Quella contro la squadra di mister Longo è un banco di prova importantissimo, anche per vedere se la squadra ha ancora il carattere per vincere il campionato. L’identità si troverà cammin facendo ma solo le vittorie rendono più facile il percorso. Ed allora serve rimettere subito la barca in asse, per evitare il rischio di pericolosi naufragi. Anche perché dopo Picerno il calendario metterà i rossazzurri di fronte a Monopoli, Foggia, Casertana, Latina e Juve Stabia. Insomma, dopo la falsa partenza, la possibilità di rimettere subito le cose a posto c’è eccome. Per la sfida di stasera Tabbiani perde Rapisarda (gioca Castellini al suo posto) ma ha un Silvestri motivato che alzerà il muro difensivo. Per il resto conferme per Curado e Mazzotta. In cabina di regia Rizzo è in ballottaggio con Ladinetti. Zammarini e Rocca interni e in attacco certi del posto Chiricò e Marsura l’unico dubbio è la punta: Sarao o Di Carmine? Tabbiani riflette.