Catania, contro il Potenza decimato sarà goleada? Le probabili formazioni

I rossazzurri dopo due sconfitte consecutive affrontano al Massimino un Potenza di giovani per tornare al successo

Il Catania affronta questo pomeriggio alle 14.30 il Potenza al Massimino nel match della 16.ma giornata di Serie C. Per i rossazzurri, contro un avversario che annaspa nei bassi fondi della classifica e si presenta alle pendici dell'Etna con una formazione largamente rimaneggiata, la vittoria è quasi sicura. Nel calcio nulla è scontato, ma i rossoblu' fuori casa hanno perso cinque delle sette partite giocate pareggiandone due. Insomma per l'attaccante del Catania Luca Moro ci sarà l'opportunità di incrementare il bottino di gol ma forse si sveglierà anche Russotto che potrebbe essere mandato in campo dal 1'. Il tecnico Baldini recupera quasi tutti gli infortunati mentre il mister del Potenza manderà in campo una squadra di giovanissimi. In attacco potrebbe lanciare i due under classe 2002 Volpe-Sessa.