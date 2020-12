Catania, contro il Potenza senza Maldonado

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale. Dopo una breve sessione di riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche. In chiusura, approfondimenti in fase di finalizzazione. In gruppo Pellegrini, indisponibile Maldonado: il centrocampista ha riportato una distorsione alla caviglia destra a seguito di uno scontro di gioco nel corso della partitella disputata ieri. In vista della sfida al Potenza, in programma domenica alle 15.00 al “Viviani”, certe anche le assenze di Claiton, Pinto, Emmausso e Reginaldo: sia i due difensori, non ancora al meglio dopo i rispettivi infortuni, sia i due attaccanti, in fase di recupero, proveranno a riallinearsi ai compagni in occasione della gara con il Catanzaro.