Catania, contro il Santa Maria Cilento “Settore Ospiti” riservato ai tifosi rossazzurri

La novità per i tifosi rossazzurri in vista della gara domenica contro il Santa Maria Cilento.

Arriva una importante notizia in casa Catania in vista della gara di domenica 30 aprile 2023 contro il Santa Maria Cilento. Infatti, dopo l'ufficialità del cambio orario , col match ora previsto alle 20:30, ecco la novità per i biglietti con il settore ospiti riservato ai tifosi rossazzurri.

"In occasione della gara Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento, valevole per la trentatreesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 30 aprile alle ore 20.30, per effetto dell’autorizzazione concessa dall’Autorità competente anche il “Settore Ospiti” sarà riservato ai tifosi rossazzurri. I biglietti sono disponibili online, su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate ed ai botteghini, in Piazza Spedini (sportello attivo fino alle ore 14.00).