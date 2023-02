Catania, contro la Mariglianese record spettatori stagionale

A quota 16.371, ieri, è stato aggiornato il record stagionale di spettatori al “Massimino”. Il Presidente Rosario Pelligra ringrazia i tifosi del Catania: “I nostri sostenitori sono stati decisivi: hanno offerto uno spettacolo meraviglioso con le loro coreografie e i cori, hanno dato coraggio alla squadra dopo il gol della Mariglianese, non si sono demoralizzati dopo il rigore parato ma hanno avuto sempre fiducia nei nostri ragazzi, trascinandoli così alla rimonta e al successo. Voglio ringraziare pubblicamente i catanesi per tutto questo e per le manifestazioni di stima e affetto che ricevo continuamente. Salutare dal campo le persone sugli spalti, per me, è sempre un segno preciso di rispetto: si tratta di un giusto omaggio, perché la loro presenza non è scontata e nemmeno dovuta. Credo fermamente che il Presidente di una società sportiva sia tenuto ad alimentare il dialogo con gli appassionati e con le nuove generazioni: per questo, quando assisto a una gara in casa, chiedo sempre di organizzare la premiazione prevista per gli abbonati e, quando è possibile, l’ingresso in campo dei bambini con i calciatori. Grazie a voi per la splendida domenica, cuori rossazzurri, e forza Catania!”