Catania, contro la Turris un altro disastro: Longo affonda i rossazzurri

Il riassunto è una parola sola: fallimento. A Torre del Greco il Catania cade ancora, trafitto da Longo nel primo tempo, contro un avversario malato che ha dovuto attendere quattro turni per portare a casa una vittoria. Gara giocata malissimo nel primo tempo e poco meglio nella ripresa dagli uomini di Raffaele al secondo ko consecutivo. Partita non ricca di emozioni ma molto intensa con i padroni di casa più reattivi contro un disastroso Catania. I rossazzurri hanno affrontato l’incontro senza verve, decisione, velocità, ritmo e aggressività: tutto ciò ha peggiorato una squadra che si è sparpagliata per il campo. Molti giocatori hanno portato troppo la palla, così ne hanno risentito le connessioni e i passaggi. Altri hanno cercato di dribblare, quando invece sarebbe stato più opportuno passare, e così via. Nel Catania c’è stato poco movimento senza pallone, gli attaccanti erano troppo distanti tra di loro e, fermi al limite dell’area, hanno agevolato le marcature della Turris. Il pressing e i ritmi sono stati blandi. Tutti hanno fatto poco movimento, Sarao è stato l’ombra della punta ammirata giorni prima. Gli uomini di Raffaele sono stati quindi meno squadra del solito e questo non può accadere contro una Turris così modesta. Se i rossazzurri non ritroveranno una motivazione eccellente sarà dura per Raffaele, così come lo sarebbe per qualsiasi altro allenatore che non riesce a invertire la marcia della sua squadra. Decisivo ancora un rigore fallito e stavolta dal dischetto ha sbagliato Piccolo. Poi contro la Turris con la difesa più battuta di tutti i tre gironi di Serie C nessuno è riuscito a inquadrare la porta di Abagnale che non ha dovuto compiere interventi prodigiosi. Una batosta per il Catania che brucia tanto e adesso arriva anche la vice capolista Avellino al Massimino.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo è iniziato con il Catania schierato da Raffaele con il 3-4-3. Novità in attacco con Piccolo a destra e Sarao e Russotto compagni di reparto. Catania mai pervenuto in zona offensiva nella prima mezz’ora solo conclusione di Russotto al 14’ ma Abagnale vola e devia in fallo laterale. Al 18’ arriva il gol della Turris sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Calcia dalla bandierina Giannone, devia di testa in mezzo all’area Da Dalt e Longo anticipa Sales e Confente e la butta dentro in mischia. Al 25’ Catania si affaccia in avanti con Russotto che ci prova di testa ma devia Ferretti. Al 26’ Giannone pesca bene Romano ma dopo uno stop buono il tiro è sbagliato. Al 45’ una bella conclusione di Giannone ha sfiorato il pallo alla destra di Confente. Brutto primo tempo dei rossazzurri contro una squadra avversaria prima del match in netto calo che invece oggi è sembrata rinvigorita contro un Catania davvero deludente, senza idee e molto confuso in fase di costruzione.

RIPRESA – Nella ripresa Raffaele ha mandato in campo Manneh al posto di Sales. Catania più offensivo per cercare di far male ai campani che hanno alzato il pressing. Al 53’ rigore per il Catania per un fallo di Romano su Piccolo. Lo stesso numero 17 etneo si è presentato sul dischetto ma Abagnale lo ha ipnotizzato deviando la conclusione non perfetta. Catania che si è messo diversamente in campo dopo gli ingressi di Di Piazza e Izco. Turris che ha collezionato ammonizioni in serie. Il Catania fa tanto possesso palla ma non c’è velocità di esecuzione. Solo un lento e inconcludente giro palla. La squadra di casa, molto contratta nei primi minuti della ripresa, preso poi fiducia riuscendo a darsi vedere con Giannone dalle parti di Confente. Al 70’ occasionissima per la Turris con una conclusione di Franco deviato in angolo. Al 75’ grande occasione di Di Piazza che da buonissima posizione calcia altissimo. Al 92′ occasione per Claiton ma il difensore non inquadra la porta. La Turris gestisce senza affanno gli ultimi secondi finali. E con tre punti riparte l’assalto alla salvezza. Il Catania viaggia a numeri da incubo e il prossimo avversario si chiama Avellino, seconda forza del campionato.

TABELLINO

TURRIS (3-4-2-1): Abagnale; Ferretti (88′ Di Nunzio), Loreto, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone (76′ Alma), Romano (68′ Signorelli); Longo (46′ Boiciuc). A disp.: Lonoce, Rainone, Lame, Pitzalis, Brandi, Fabiano, Persano, Ventola. All. Caneo.

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Giosa, Claiton, Sales (46′ Manneh); Calapai, Dall’Oglio (64′ Izco), Welbeck (77′ Reginaldo), Pinto (64′ Maldonado); Piccolo, Russotto; Sarao (56′ Di Piazza). A disp.: Martinez, Lo Duca, Albertini, Rosaia, Vrikkis. All. Raffaele.

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Biffi-Conti).

MARCATORI: 18′ Longo

NOTE: ammoniti Loreto, Sarao, Romano, Tascone, Abagnale, Piccolo, Alma.