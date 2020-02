Catania, così rischi grosso: k.o. col Monopoli e playoff a rischio

Per il Catania è notte fonda. La squadra etnea è stata battuta nettamente dal Monopoli al termine di un match deludente dei padroni di casa sopraffatti in tutto dai biancoverdi. I pugliesi hanno fatto bottino pieno al Massimino vincendo con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Fella nel primo tempo e Donnarumma nella ripresa. Difficoltà enormi in difesa a centrocampo e in attacco per gli etnei dove Barisic e Di Molfetta non hanno mai impensierito la porta avversaria. Catania senza ritmo e accelerazioni in 90’ di gara: l’undici di Lucarelli ha subito moltissimo non riuscendo a costruire gioco. Un primo tempo da incubo per i rossazzurri dove non si è salvato nessuno. Lucarelli nella ripresa ha mandato tutti i giovani dentro e il neo arrivato Capanni che si è visto maggiormente ma la luce era già spenta dal 1′ di gioco. Il k.o. spaventa il Catania che adesso rischia anche di perdere i playoff.