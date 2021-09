Catania, così ti getti via. Baldini, servono nuove soluzioni offensive

A Catanzaro è mancata la cattiveria offensiva al Catania e la vittoria è stata buttata via

Redazione ITASportPress

La carrozza si è trasformata in zucca. Ceccarelli, il rigorista che a Pagani ha sbagliato il penalty decisivo, sbaglia anche a Catanzaro a tu per tu davanti al portiere calabrese e condanna il Catania alla seconda sconfitta in tre giorni. È l’ex della Feralpisalò l’immagine simbolo di questo momento negativo della squadra etnea che continua a perdere. Tra campionato e Coppa Italia è la terza sconfitta esterna e soprattutto k.o. senza gol con cinque reti incassate.

Cicca...relli - Anche ieri al "Nicola Ceravolo", come a Pagani, il Catania ha creato e giocato tutto sommato un buon secondo tempo ma buttando via il risultato e ripetendo gli errori in zona tiro. Due partite simili non solo nel risultato. Ma se il Catania di Baldini riusciva a vincere anche nella sofferenza, anche subendo, come in alcune gare dello scorso campionato, ora non riesce a farlo. C’entra anche quello spruzzo di fortuna che accompagna le fiabe, ma c’entra soprattutto quel briciolo di cattiveria in più, di volontà in più che qualcuno non mette. E c’entra l’impalpabilità dell’attacco. Baldini ha scommesso su Moro e poi su Sipos ma non ha pagato questa mossa a Catanzaro. L'ingresso di Ceccarelli ha dato una certa elettricità alla squadra ma il numero 11 è bravo quanto impreciso, insicuro in zona tiro ieri. E' mancata la cattiveria offensiva al Catania e la vittoria è stata buttata via.

Poche idee - Il centrocampo ha faticato a palleggiare e la squadra si è spenta in tanti spezzoni di gara. Bocciati Izco e Biondi, da rivedere in campo Cataldi un ragazzo che potrebbe fare bene. In porta Sala ha dato sicurezza al reparto difensivo che sembra poggiare su Monteagudo. Ropolo va rivisto contro attaccanti più bravi di Bombagi davvero evanescente ieri.

Campionato - Col Bari bisogna fare punti perchè a breve arriverà la penalizzazione e la classifica spaventerà i giovani rossazzurri. Di questo Catania preoccupa di più la ricerca di quello spruzzo di cattiveria che si è perso, insieme ai gol. Alzi la mano chi non ha pensato a Sarao, l’unico che la scorsa stagione ha mostrato cattiveria da gol. Ci sta, per l’amor di Dio di rimanere a secco ma il Catania deve ritornare a segnare. A settembre, il turnover è sacro in partite ravvicinate specie per una squadra che ha buttato via incredibilmente cinque giorni di ritiro, ma bisogna inventarsi qualcosa in zona tiro. Non si può sperperare tanto. Anche perché gli avversari, col passare del tempo, prendono il coraggio dei sopravvissuti. Come la Paganese. Baldini apra ufficialmente il cantiere delle nuove soluzioni offensive.