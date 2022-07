Catania, costituita la Catania SSD. Ecco il CdA

E' stata costituita questa mattina la società Catania SSD. La società è in attesa di conoscere da parte della Figc, a cui il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha presentato domanda, se potrà prendere parte al campionato di serie D, cosa che appare comunque scontata. Questa la nota del nuovo sodalizio di Ross Pelligra.

COMUNICATO - Pelligra Group Pty Ltd comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l., con sede in Catania – Via Musumeci 171.