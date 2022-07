Catania, cresce l’attesa di conoscere capitale di partenza. Confronto col Palermo

La società di Ross Pelligra per far ripartire il calcio a Catania tra poche ore vedrà la luce. Domani a Venezia sarà costituita la nuova società etnea con il simbolo dell'Elefante e sarà un passaggio importante per capire con i fatti qual è la forza economica dell’imprenditore australiano che ha ammesso di rilanciare e portare il Catania in Serie A in pochi anni con un piano industriale da 40 milioni. Sarà importante sapere domani quale sarà il capitale sociale versato nella società etnea. Il Palermo ripartì dalla Serie D con Hera Hora nell'estate del 2019, società che mise sul piatto della bilancia moneta contante per un piano triennale per la Serie A costituendo una società con un capitale sociale di 15 milioni di euro (di cui 3,8 subito versati) e quattro assegni circolari da 250 mila euro: ovvero il milione di euro chiesto dalla Federazione a garanzia dell’iscrizione.

COSA VUOLE IL TIFOSO - Pelligra ha già ben interpretato i sentimenti della tifoseria rossazzurra avendo sentito le corde della passione quando si è recato al Massimino lo scorso 27 maggio, adesso però è il momento di far cogliere alla piazza catanese l’affidabilità di un impegno reale. Il tifoso ha bisogno di certezze dopo tante sofferenze e ha riposto in Pelligra l’opportunità di scrivere pagine belle e straordinarie del calcio a Catania. C’è attesa dunque per domani per sapere qual è la somma versata nella nuova società che per essere ritenuta congrua deve avvicinarsi a quella del Palermo che venne giudicata ottima dagli esperti per ripartire dalla Serie D e arrivare dritti in tre anni in Serie A. I rosanero sono vicini all'impresa essendo arrivati in B in due anni. Il tentativo di rilancio del calcio a Catania passa attraverso progetti e denari portati in dote dal gruppo di Ross Pelligra che dovrà far sognare i tifosi vincendo subito il campionato di Serie D con un piano di investimenti costante e crescente, adeguato di stagione in stagione al blasone del club, alle aspirazioni della squadra e a livello qualitativo degli avversari e della categoria.