Catania, cresce l’attesa per la pronuncia del Tribunale. Le ultimissime

Giornata cruciale per il futuro del Catania Calcio

Redazione ITASportPress

Tutto l'ambiente sportivo etneo è in apnea e attende di conoscere la decisione del Tribunale etneo sulla vicenda della cessione del ramo d'azienda del Catania Calcio. Un comunicato a firma del presidente, dott. Francesco Mannino potrebbe arrivare nel pomeriggio o stasera. Intanto pare che l'imprenditore M potrebbe sbarcare a Catania in serata tra le ore 18/19, ma non è ancora chiaro se andrà dal notaio Andrea Grasso con gli assegni circolari per firmare il rogito alle 20 e rilevare il ramo d'azienda del Catania Calcio. Il primo appuntamento dal notaio è saltato come riportato nel comunicato di ieri sera: Con pec datata 01/04/2022, regolarmente ricevuta, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. ha convocato ancora una volta la società FC Catania 1946 s.r.l. alle ore 20.00 di oggi lunedì 4 aprile 2022 presso lo studio del notaio Andrea Grasso in via Milano, a Catania, per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico, previo o contestuale versamento del saldo del prezzo (euro 375.000). Stante la mancata presentazione davanti al notaio del legale rappresentante della società FC Catania 1946 s.r.l. Benedetto Mancini o di altri soggetti da questi delegati, e stante altresì l’omesso versamento del saldo prezzo, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. riferirà al Tribunale di Catania per le determinazioni di competenza.

RISCHI - Nel caso in cui l’aggiudicatario non proceda al versamento del prezzo (375 mila euro) il giudice dell’esecuzione con decreto potrebbe dichiarare la decadenza e la conseguente perdita della cauzione di 125 mila euro. Il decreto che dichiara la decadenza dell’aggiudicatario è impugnabile da parte dello stesso con l’opposizione agli atti esecutivi. L'imprenditore romano se non verserà i 375 mila euro e quindi non firmerà il rogito, potrebbe creare un danno patrimoniale ai creditori del fallito Catania e questo potrebbe poi comportare anche conseguenze di natura penale. Del resto l'esercizio provvisorio è stato allungato fino al 19 aprile proprio perchè la curatela faceva affidamento sul saldo del prezzo (375 mila euro) e dunque sulla corretta conclusione dell'operazione nei termini stabiliti.

SOLO DANNI - Non firmando il rogito l'imprenditore romano, potrebbe causare al tribunale ulteriori impegni di spesa che potrebbero diventare non facilmente sostenibili e questo potrebbe creare un danno patrimoniale che poi dovrebbe corrispondere l'imprenditore laziale. Il tribunale potrebbe anche decidere di riabilitare M qualora si presenti con gli assegni circolari e dare una spiegazione ai curatori così importante tale da giustificare l’impedimento e ottenere una rimessione in termini per completare la procedura stasera dal notaio. Naturalmente il Tribunale potrebbe anche decidere di interrompere l'esercizio provvisorio e far calare il sipario oppure consentire alla squadra di andare avanti con l'attività sportiva con le risorse disponibili in cassa. I vertici dell'Assocalciatori, a Itasportpress.it hanno confermato che la squadra non potrà terminare il campionato senza esercizio provvisorio o acquisizione di ramo d’azienda. I calciatori però non metteranno in mora il club, ma andranno avanti attenendosi alle decisioni del Tribunale. Del resto se cesserà l’attività verranno tutti svincolati i calciatori.