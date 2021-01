Catania, cresce l’attesa per l’Assemblea dei soci della Sigi

Cresce l’attesa a Catania per sapere cosa succederà durante la ‘bollente’ assemblea dei soci della Sigi prevista per il prossimo 29 gennaio. Sembra chiaro che si discuterà dello stato di negoziazione con Joe Tacopina argomento fissato al primo punto dell’ordine del giorno. Poi si procederà alla elezione del sostituto di Nuccio La Ferlita, che ha presentato le dimissioni da consigliere del Consiglio di amministrazione della Sigi ma resta in sella come socio. “Non sono in contrasto con nessuno, vorrei sottolineare che mi sono dimesso sabato mattina prima della riunione che si è poi conclusa con la firma del contratto preliminare -afferma a La Sicilia-. Le mie dimissioni non compromettono il futuro del Catania. In ogni caso io resto come socio della Sigi” le parole di La Ferlita.

SERVONO 2 MILIONI

Ma al secondo punto dell’ordine del giorno c’è un altro argomento importante: Continuità aziendale. Necessità di apportare ulteriori finanziamenti per i mesi di gennaio e febbraio. Un tema caldo visto che la cifra da raggranellare, come anticipato da Itasportpress, è di circa 2 milioni di euro. Chi tirerà fuori questi soldi? Sarà Nicolosi o altri soci? Domande che per adesso non trovano una risposte. Pare che all’interno della Sigi ci sia un malessere interno e pare anche che almeno due soci vedano il futuro e lo scenario ben diverso dagli altri. Come riportato ieri da Sudpress.it, alcuni finanziatori del progetto ‘agostano’ hanno chiesto i soldi indietro e sicuramente non tireranno fuori un solo euro per coprire oneri e stipendi da pagare ai calciatori. Forse questi soci non sono convinti dell’operazione di cessione del Calcio Catania a Tacopina. In attesa del closing e del passaggio di consegne agli americani, c’è da capire come andranno le cose venerdì prossimo.