Catania, cresce l’entusiasmo e gli abbonamenti raddoppiano

A Catania c'è grande attesa per il debutto al "Massimino"

Febbre da grandi sogni. L’ambiente catanese sta vivendo con sana passione ma senza eccessi l’exploit del Catania partito in testa in campionato dopo il successo convincente a Ragusa. L’avvio eclatante della banda Ferraro con sfrontatezza ed entusiasmo ha contagiato i tifosi che si preparano mercoledì 28 settembre a riempire lo stadio in occasione della seconda giornata di Serie D contro il San Luca.