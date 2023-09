Catania-Crotone, probabili formazioni e dove vederla in tv

TABBIANI HA DETTO: "Il Crotone scenderà in campo con 8/9 elementi della stagione precedente ed è un grande vantaggio, proveremo a metterli in difficoltà avendo studiato i loro punti deboli. Dobbiamo costruirci quell'identità che servirà per far bene nel corso del campionato. Il modulo del Crotone è il 4-2-3-1 come hanno giocato nelle gare precampionato".

ZAULI HA DETTO: "L’anno scorso ha vinto una e 7-8 squadre erano lì a dire che sarebbe stato l’anno della rivalsa. Quest’anno vogliamo che il finale sia diverso. Ripartiamo da ciò che di buono e di meno buono è successo l’anno scorso. Sappiamo che inizieremo con una partita molto difficile, ma vogliamo giocarcela al meglio".

CONVOCATI CATANIA — L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Crotone, in programma domani alle 19.45 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la prima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

16 Quaini

17 Dubickas

18 Rizzo

20 Popovic

21 Ladinetti

22 Livieri

23 Palermo

24 Bocic

27 Castellini

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

CONVOCATI CROTONE — Sono 24 i convocati da mister Zauli per l’esordio in campionato in casa del Catania, gara in programma domani alle ore 19.45.

Ecco la lista dei convocati:

2 PAPINI

3 GIRON

5 BOVE

6 GIGLIOTTI

7 D’URSI

8 FELIPPE

9 GOMEZ

10 PETRICCIONE

12 LUCANO (GK)

14 CRIALESE

17 BRUZZANITI

18 LOIACONO

19 TRIBUZZI

20 ROJAS

21 LEO

22 D’ALTERIO (GK)

24 GIANNOTI

28 VITALE

29 CANTISANI

30 VUTHAJ

36 SPALTRO

44 MARTINO (GK)

77 PANNITTERI

93 TUMMINELLO

Squalificato: Dini.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Catania e Crotone, valida per la prima giornata di Serie C Gruppo C, si giocherà oggi venerdì 1 settembre. Tifosi e appassionati potranno assistere alla partita dal vivo allo Stadio Angelo Massimino della città di Catania o, in alternativa, comodamente dal proprio divano di casa usufruendo dei servizi diretta tv e streaming.

Il primo grande appuntamento sarà infatti trasmesso da Sky, nell'apposito canale Sky Calcio. Tutta la Serie C 2023/24 è un'esclusiva dell'emittente satellitare che sarà l'unico a trasmettere ogni sfida del campionato di terza serie. In alternativa, c'è sempre la possibilità dello streaming tramite app Sky Go e Now.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Curado, Quaini, Mazzotta; Zammataro, Ladinetti, Rizzo; Chiricò, Sarao, Marsura. Allenatore: Tabbiani.

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Spaltro, Papini, Bove, Giron; Vitale, Felippe; D’Ursi, Rojas, Tribuzzi; Tumminello. Allenatore: Zauli.

