Catania, Curado: “Cresciuto con la squadra degli argentini. Non vedo l’ora di giocare”

"Cosa porto qui a Catania? Scegliendo Catania è la prima volta per me in Serie C, ma non è tanto un discorso di categoria, piuttosto il luogo in cui vai a giocare. Non è un discorso di categoria ma della maglia che indossi. Io ho detto subito sì al Catania perché la storia parla da sola, sono davvero molto contento di essere qui".

"La storia degli argentini al Catania? Come detto sono cresciuto guardando un po' il Catania degli argentini, da piccolo seguivo la Serie A. Ricordo molto bene la storia di quella squadra, anche questo rappresenta uno stimolo in più e mi fa stare bene".

"Io importante anche per l'esperienza? Per me il gruppo è fondamentale ed è alla base del raggiungimento dei risultati. Dico che è fondamentale avere un gruppo sano, forte. Ho trascorso mezza giornata con i ragazzi e sono stato subito a mio agio. Si vede che sono ragazzi molto umili e con tanta voglia di lavorare, io sono qui per dare il mio contributo e dare una mano".

"Una parola per descrivere mio rapporto con la dirigenza? Soddisfazione. Ero molto contento due giorni fa, e adesso lo sono ancora di più dopo avere condiviso i primi momenti con compagni, dirigenza e staff. Ho già sognato la prima partita con la maglia del Catania davanti al pubblico? Ho visto lo stadio, per me era la prima volta. Le sensazioni sono positive, il sostegno del pubblico è sempre qualcosa che piace a noi calciatori. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato e stare insieme alla gente".