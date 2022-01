Catania, curatori smentiscono Pellegrino: “Mai opposti alla cessione dei calciatori”

I curatori hanno chiarito la questione

Dopo l'intervista di ieri ai microfoni di Itasportpress.it dell'agente di Luca Calapai, Polo Dattola, che ha asserito di aver ricevuto dal dt Maurizio Pellegrino la risposta che la decisione di non far partire il calciatore richiesto dal Crotone, è una precisa scelta dei curatori fallimentari, gli stessi hanno smentito il dirigente etneo. Ecco il comunicato del Catania sulla vicenda.

Con riferimento ad alcune interviste e articoli di recente pubblicazione, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. precisa di non aver mai opposto alcun diniego alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai, né di altri. Il collegio dei curatori non intende in alcun modo incidere sul giudizio tecnico che resta demandato al direttore sportivo della società.