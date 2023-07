Catania, Curiale rilancia post sulla Top 6 rossazzurra dal 2016 ad oggi

A Catania Davis Curiale verrà ricordato per la sua prima stagione in maglia rossazzurra. Ben 17 gol messi a segno senza rigori nella stagione 2017/18 e diventato presto simbolo della squadra rossazzurra. Poi il calciatore ha svuotato l'armadietto di Torre del Grifo e si è imbarcato alla volta di Catanzaro sua nuova squadra dove ha continuato la sua attività. Prima di andare via da Catania, Curiale disse: "La prima stagione è stata bellissima e mi porterò sempre dentro tante emozioni. Poi avevo richieste anche dalla Salernitana in B ma volevo rimanere a Catania. Ho rinnovato il contratto senza chiedere più soldi anche se l'arrivo di Marotta con uno stipendio più alto un po' mi ha sorpreso e turbato". A distanza di tempo Curiale riapre il libro dei ricordi del Catania e sul suo profilo Instagram mette una storia di "Passione rossazzurra" che indica chi sono dal 2016 ad oggi i top giocatori rossazzurri. Ci sono Russotto, Moro, Calapai, Lodi, Biagianti e ovviamente lui stesso.