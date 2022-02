Catania, giù le mani dai tifosi rossazzurri

La rubrica sul Calcio Catania curata da Luca Allegra

Magari perché fiaccato dai sei anni di C alle spalle, sconfortato per la lontananza dai circuiti calcistici che contano, umiliato - senza offesa - dal confrontarsi con il Monterosi Tuscia, addolorato per avere come obiettivo di stagione la permanenza in terza serie, mortificato per la sepoltura sotto una messe di punti di penalizzazione e sgomento per mediocrità assortita sul campo tra orrori tecnici ed errori tattici (ma Baldini non era il nuovo Arrigo Sacchi?…)