Catania, da Calapai a Curcio: ecco come giocherebbe la squadra di Tabbiani

Il mercato del Catania è alle prime battute. Il d.s. Antonello Laneri sta selezionando i profili, cercando anche di stabilire il contorno economico degli affari. I contratti saranno preparati a lungo quando la nuova società professionistica Catania Fc potrà depositarli. Luca Tabbiani avvierà la catena, che proseguirà con il lavoro di Laneri per poi lasciare l’ultima parola al vice presidente Vincenzo Grella. Più che una sequenza di operazioni è una condivisione di idee: ogni decisione verrà presa a livello collegiale. Ha staccato la spina per qualche giorno Tabbiani ma dopo i saluti agli amici del Fiorenzuola ha già aperto l’estate di lavoro. Qualche giorno di relax (ma sempre connesso) e poi la stesura del programma da presentare alla prima riunione a Catania con la dirigenza etnea. All’allenatore verrà riservato un ruolo centrale: il Catania lo considera un riferimento per il mercato.