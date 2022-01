Catania, dal Crotone arriva il lituano Tutyskinas

Un difensore per il Catania

Il Catania nella trattativa che ha portato al Crotone il difensore Luca Calapai, ha ottenuto come contropartita Artemijus Tutyskinas ex calciatore dei polacchi dell'Escola Varsovia. Il difensore lituano classe 2003, dicono sia un vero e proprio talento molto forte fisicamente, alto, abile nel gioco aereo e con ancora ampi margini di miglioramento. Già pilastro della Lituania Under 19, Tutyskinas rappresenta un acquisto importante per la difesa di Baldini. Il Crotone la scorsa estate gli ha fatto firmare un contratto quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026 ma in questa stagione in Serie B non lo ha mai utilizzato.